AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu!

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TBMM AK Parti Grubu'nda gerçekleştirilen açıklamaya Grup Başkanvekillieri Muhammed Emin Akbaşoğlu, Bülent Turan, Mehmet Muş, Özlem Zengin, Cahit Özkan da katıldı.

Bostancı, "Hem istişare hem müzakerelerin neticesinde Mustafa Şentop Meclis başkanlığına aday olarak iletilecektir. Aday olarak 2 Temmuz itibariyle sayın Şentop’u göstereceğiz. 7 Temmuz'da bu sürecin tamamlanacağı kanaatindeyiz." ifadelerini kullandı.

Bostancı, "Sadece Meclis Başkanlığı içib bir temayül yoklaması düşünmüştük fakat yaptığımız istişarelerde tek bir adayın ismi etrafında kanaatler ve eyilimler toplanınca temayüle de gerek kalmadığını gördük. Biliyorsunuz bu süreçte çok miktarda ismi geçen insanlar da oldu. Onlarla da görüştüğümüzde aday olmadıklarını ifade ettiler. Sayın Mustafa Şentop tek aday olarak öne çıkınca temayülün de gereği kalmadı. 30 Haziran'da diğer görevlere ilişkin bir seçimi gerçekleştireceğiz. " dedi.