AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Kılıçdaroğlu'na tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir grup milletvekiliyle parti genel merkezinde bir araya geldiği toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yeni yılda milletvekilleriyle istişare toplantısının ilkini gerçekleştirdiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekilleriyle 5 grup halinde bir araya geleceğini ifade eden Çelik, bir sonraki toplantının ise şubat ayı başında gerçekleşeceğini kaydetti.

'İSTİŞARELERİN TEMELİNİ 2023 SEÇİMLERİ OLUŞTURUYOR'

Ömer Çelik, Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı istişarelerin temelini 2023 seçimlerinin oluşturduğunu ifade ederek, "AK Parti her zaman olduğu gibi gündeminde sürekli olarak vatandaşlarımızla daha yoğun buluşma, hem ülke siyaseti, hem uluslararası siyasetle ilgili hem de illerdeki durumlarla ilgili bu fotoğrafları çekmeye çok büyük önem veriyor. Teşkilatlarımızla Sayın Cumhurbaşkanımız zaten yoğun bir şekilde buluşuyor. Onun dışında da bir araya gelmeleri oluyor. Bugün milletvekillerimiz hem ülkedeki genel siyaset ile ilgili, hem uluslararası siyasetle ilgili, bölge siyaseti ile ilgili hem de illeri ile ilgili olarak değerlendirmelerini paylaştılar. Tabii soruları vardı, Sayın Cumhurbaşkanımız onların hepsini not aldı ve cevapladı. Takip edilecek projeler, takip edilecek siyasetler var onlar da arkadaşlarımız tarafından not alındı" diye konuştu.

'ZEHİRLİ BİR DİL KULLANMAYA DEVAM EDİYORLAR'

Çelik, 2023 seçimlerine giden süreçte nasıl bir yol haritasının izleneceğinin bu toplantılarda belirleneceğinin altını çizerek, "Bizim son zamanlarda, bütün milletvekillerimizle birlikte kararlı bir şekilde ortaya koyacağımız bir tutum da şudur; Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı, AK Parti’ye karşı, vatandaşlarımızın çeşitli kesimlerine karşı giderek dozu artan, bir yıkım siyasetine dönüşen çok zehirli bir dil kullanıldığını görüyoruz. Tabii buna karşı en kararlı mücadeleyi verecektir AK Parti. Bu zehirli dili kullananların, bu zehirli dili kullanırken geçmişte bunu vesayet adına yapıyorlardı, siyaseti vesayet yoluyla tehdit ediyorlardı, şimdi bol miktarda ‘demokrasi’ diyorlar, ‘hukuk’ diyorlar, ‘özgürlükler’ diyorlar; ama son derece zehirli bir dili kullanmaya devam ediyorlar" dedi.

'BU DİLİN YARISI TERÖR ÖRGÜTÜNE KULLANILMIYOR'

Çelik, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in Diyanet İşleri Başkanlığı’nın okul öncesi kurslarına ilişkin eleştirileriyle ilgili, "Orta Çağ zihniyeti asıl bundan rahatsız olmakla eşdeğer bir yaklaşımdır. Hem pedagojik açıdan, hem anayasal düzen açısından, hem de Türkiye'nin milli güvenliği açısından Türkiye'nin sahih bir din eğitimi vermesi, bunun çocukluktan itibaren başlaması son derece kıymetli ve stratejik. ‘Bunlar artık geçilmiştir, bunlarla kimse uğraşmaz’ diye düşünürken, o sahte demokratik söylemin üzerindeki müsilajı kaldırdığınızda hemen altından sinsi biçimde eski otokratik, otoriter anlayışın çıktığını görüyoruz. Meşru bir Cumhurbaşkanı ve siyasete karşı kullanılan dilin yarısı bile terör örgütüne karşı kullanılmıyor, terör siyasetine karşı kullanılmıyor, terör siyaseti ile eşdeğer devam ediliyor. Meşru Cumhurbaşkanına ve meşru siyasete karşı ise son derece zehirli bir dil kullanılıyor. Milletvekillerimizle beraber, bütün AK Parti teşkilatları, bütün vatandaşlarımızla birlikte demokrasimizi çalmaya dönük bu sinsi faaliyete karşı çok daha kararlı, çok daha tavizsiz mücadeleyi sürdüreceğiz. Bunu hep beraber sahada, Meclis’te, siyasetin kuralları, hukukun kuralları içerisinde nasıl gerçekleştirdiğimizi herkes net bir şekilde görecek" ifadelerini kullandı.

Demokrasiyi ve demokratik haklarını korumaya yönelik müteyakkız olmaya devam edeceklerini belirten Çelik, "Demokratik kazanımlarımızın korunması konusunda kırmızı çizgimizi en net bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı, AK Parti’ye karşı, vatandaşlarımızın demokratik kazanımlarına karşı kullanılan bu zehirli dile karşı en tavizsiz mücadeleyi ortaya koyacağımızı önümüzdeki dönemde göreceksiniz" dedi.

'KENDİ DOĞASI İÇİNDE BİR GÖRÜŞME'

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yatığı görüşmenin içeriğiyle ilgili soruya, "Görüşmeler Cumhur İttifakı’nın doğası gereği, kendi ritmi içerisinde, rutini içerisinde devam ediyor. Son zamanlarda özellikle CHP Genel Başkanı tarafından Cumhur İttifakı’na dönük olarak kullanılan, zehirli dil, hiçbir zaman başaramayacakları ama Cumhur İttifakı’nın içine fitne sokma girişimlerinin yoğunlaştığını da görüyoruz. Bunlar Cumhur İttifakı açısından bir zaaf oluşturmuyor. Aynı kararlılıkla aynı mücadele devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bahçeli ile çeşitli zaman aralıklarıyla bir araya gelmesi Türkiye’nin meselleriyle ilgili olarak hem bir istişare anlamı, hem de Cumhur İttifakı’nın birlikteliğinin teyit edilmesi, pekiştirilmesi anlamı taşıyor. Kendi ritmi doğası içinde gerçekleşen bir görüşme olacak.”

'CHP’NİN NASIL BİR PARTİ OLMASI GEREKTİĞİNE ODAKLANMALI'

Kılıçdaroğlu’nun, MHP lideri Bahçeli’nin milliyetçiliğiyle ilgili sözlerinin sorulması üzerine Çelik, "Kılıçdaroğlu son zamanlarda yeni bir merak edindi; AK Parti tabanına sesleniyor, AK Parti'nin nasıl bir parti olması gerektiğini, daha sonra ülkücülüğün ve milliyetçiliğin nasıl bir şey olması gerektiğini dillendiriyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun hem bildiği konular değil, hem anladığı konular değil, hem kendi sahasına giren konular değil. Sayın Kılıçdaroğlu'nun öncelikle CHP'nin nasıl bir parti olması gerektiği ile ilgili olarak yoğunlaşması, bunun üzerinde kafa yorması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Bahçeli'ye karşı söylediklerinin hiçbir şekilde ciddiye alınır bir tarafı yok; ama bu söylem, bahsettiğim bu zehirli siyaset giderek komediden bir faciaya dönüşmüş durumda. Biz de bu durumu ibretle izliyoruz" dedi.

'BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın körfez ülkelerine yapacağı ziyaretlerin sorulması üzerine Çelik, "Son zamanlardaki yakınlaşma memnuniyetle karşılanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili tabii bir ziyaret gerçekleştirecek, şubat ayı içerisinde. Diğer Körfez ülkeleriyle ilgili olarak da çeşitli çalışmalar sürüyor. Takvim oluştuğu zaman onları biz sizle paylaşırız. Cumhurbaşkanımız kendi deneyimi ve Türkiye'nin bakış açısıyla bu bölgelerde de istikrarın oluşması, hem Türkiye ile olan ikili ilişkiler hem de bölge ülkelerinin kendi aralarındaki ilişkiler bakımından daha kurumsallaşmış, daha kazan-kazan ilkesine dayanan, daha geleceğe odaklanan, sorunların azaldığı, ortaklıkların çoğaldığı, iş birliklerinin çoğaldığı bir siyaseti bu yeni yılda da güçlü bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.