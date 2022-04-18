AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Ramazan ayında maalesef büyük bir üzüntüyle karşılaştığımız şiddet olaylarıyla karşılaşıyoruz. Kanada'da Müslümanlara yönelik saldırı oldu. En çok içimizi yakan Filistin'de Müslümanlara yönelik olan şiddettir. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar, maalesef şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Kudüs kırmızı çizgimizdir. Bunu bir kez daha belirtmek istiyorum.

Eline kaldırmayan insanlara yönelik ağır saldırılar, böyle bir şiddet asla kabul edilemez. Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar, oraya namaz kılmaya gidenlerin engellenmesi de asla kabul edilemez.

PKK'YA PENÇE-KİLİT OPERASYONU

Türkiye, Pençe-Kilit Harekatı'nı başlattı. Burada BM'nin ilgili maddesinin bize sağladığı haklardan fauydalanarak, bu operasyonu gerçekleştiriyoruz. Operasyonu BM'nin 51. maddesine dayanarak yapıyoruz. Mehmetçiğin hedefe ulaşacağından şüphemiz yok. Teröristlerin hazırlıkları yerinde imha ediliyor.

SALGINLA MÜCADELE

Vaka sayısının 5 bini altına inmesi son derece önemli. Bugünlere ulaşmamızda en büyük gayreti gösteren sağlık çalışanlarımıza müteşekkir olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim.

Türkiye'nin sağlık alanındaki organizasyon kabiliyeti, sağlık teşkilatının donanımının yüksek olması ve şehir hastaneleri gibi oyun değiştirici büyük adımların atılması pandemi ile mücadele konusunda başarılı çalışmalar yapmamızı sağladı.

ULAŞIMDA 2053 HEDEFLERİ

Yeni bir dünya düzeninden bahsedildiği bu dönemde, Türkiye kendi ajandasını uygulamaya devam ediyordu. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin 2053 Ulaştırma ve Ana Lojistik Planı'nı açıkladı.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI: İSTANBUL'DAKİ MÜZAKERE SÜRECİ DESTEKLENMELİ

Savaşın her tarafa zarar verdiği, bütün ülkeleri ilgilendiren sorunlara neden olduğu görüldü. İstanbul'daki mzüakere sürecinin desteklenmesi çok önemlidir. İstanbul'daki müzakere süreci, yegane müzakere sürecidir. Eski günlere, normal günlere geri dönülmesi konusunda çok daha büyük problemler olacaktır. Bir an önce ateşkes sağlanmalı.

Çok daha can yakıcı bir tablo ortaya çıkabilir. Cumhurbaşkanımız tarafından yürütülen bu süreç, herkes tarafından desteklenmelidir."