AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yanılmaz, partililerle bir araya geldi
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Dulkadiroğlu Belediyesi’ni ziyaret etti.
TÜRKİYE 26.03.2022, 14:54
Kahramanmaraş’taki temasları kapsamında Dulkadiroğlu ilçesine geçen Yanılmaz, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve kurum amirleri tarafından karşılandı.
Ziyarette, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ilçe genelinde devam eden ve planlanan yatırımlarla alakalı sunum yaptı.
Yapılan ve planlanan projelerden duyduğu memnuniyeti ifade eden Yanılmaz, Dulkadiroğlu Belediyesi’nin özverili çalışmalarından dolayı Başkan Okay’ı takdir etti.
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