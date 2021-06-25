Akar'dan YPG tepkisi: Kimse aklımızla alay etmesin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile 2. Ordu Komutanlığı’nı ziyaret etti.



Hudut hattı ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarıyla video konferans yöntemi ile görüşen Akar ve beraberindeki TSK komuta kademesi, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar ve Komutanlar daha sonra karargahta görevli personelle bir araya geldi.

"YPG'ye silah desteği kabul edilemez”

Terör örgütü PKK ile YPG arasında bir fark olmadığını bir kez daha dile getiren Akar, "Kimse aklımızla alay etmesin. Dinlemeler, raporlar, fotoğraflar ve her şey açık bir şekilde ortada iken hala bazı müttefiklerimizin YPG ile iş birliği yapmaları, onlara silah, araç, gereç destek sağlamaları hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunlar Cumhurbaşkanı, Bakan ve Genelkurmay Başkanı düzeyinde yapılan her türlü temas ve konuşmada dile getiriliyor ve bunun mücadelesi veriliyor" dedi.

"Türkiye terör koridoruna engel oldu"



Türkiye'nin, düzenlediği harekatlarla güneydoğu sınırında bir terör koridoru kurulmasına engel olduğunu belirten Akar, "Eğer Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı olmasaydı çok daha farklı, çok daha zor bir takım oluşumlarla karşı karşıya kalır, çok daha sıkıntılı durumlara girerdik" diye konuştu.



TSK'nın halihazırda Kabil Eğitim Yardım Danışmanlık Komutanlığını görevini de yürüttüğünü ifade eden Akar, “Bu hususu diğer ülkelerle beraber nasıl yapabiliriz konusunu çalışıyoruz” dedi ve şu açıklamaları yaptı:



Hamid Karzai Havalimanı: Diğer ülkelerle nasıl yapabiliriz konusunu çalışıyoruz

"Bugüne kadar elde edilen kazanımların korunması ve bu kapsamda 6 yıldır sürdürdüğümüz Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi sorumluluğunun gerekli şartlar sağlanırsa tarafımızdan devam ettirilmesi söz konusu.



Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı Afganistan için hayati öneme sahip, tüm ülkenin dışa açılan kapısı olma özelliği taşıyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Bu hususu diğer ülkelerle beraber nasıl yapabiliriz konusunu çalışıyoruz. Şu an için alınmış bir karar yok. Ülkemiz ve Afganistan’ın menfaatleri için uygun sonuç elde etmek istiyoruz. Amacımız, Afgan kardeşlerimizin güvenlik, huzur ve refahı için katkılarımızı devam ettirmektir.”

1 Ocak'tan bu yana 1366 terörist etkisiz

Akar terörle mücadelede son rakamları açıkladı: “24 Temmuz'dan bugüne kadar 18 bin 220 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak'tan itibaren ise 1366 terörist etkisiz hale getirildi. Bu mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın."