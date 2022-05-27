Akaryakıta çifte zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı aştı
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.
TÜRKİYE 27.05.2022, 18:15
Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının artması ve dolar kurunun 16 liranın üzerine çıkmasıyla akaryakıta bir zam daha geldi.
Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 1 lira 45 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 38 kuruş arttı. Zammın ardından benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı aştı.
Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. ÖTV artış oranı alkollü içeceklerde yüzde 25, sigarada ise yüzde 10 oldu.
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