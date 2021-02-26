Akaryakıtta vergi kaçakçılığı!
36 ilde vergi kaçıran 120 şüpheli hakkında gözaltı kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, İstanbul merkezli eş zamanlı 36 ilde vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne "SİLİCİ 2" operasyonu gerçekleştirildi.
Bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edilen kişilere yönelik yapılan operasyonda, 120 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Satış verilerini silerek vurgun yapmışlar
Soruşturma, kaçakçıların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) bayi lisansı alarak akaryakıt istasyonlarını açtığı, bu akaryakıt istasyonlarında akaryakıt satış̧ verisi silerek büyük karlar elde ettiği sonrasında ise izlerini kaybettirmek için belli sürelerle EPDK lisanslarını iptal ettikleri şeklinde bir yöntem kullandıkları KOM Birimlerince tespit edilmesi üzerine başladı.
1.2 milyar TL’lik petrol satışı gizlediler
Operasyon yapılan 157 akaryakıt istasyonunda toplam 196 milyon litre akaryakıt satış̧ verisinin otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silindiği, silinen akaryakıtın piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar TL olduğu tespit edildi.
Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi (GİB) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) ile etkin bir işbirliği sağlandığı belirtildi.
50 ilde operasyon yapılmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde, 15-16 Ocak'ta İstanbul merkezli eş zamanlı 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik "SİLİCİ" kod adlı operasyon düzenlenmişti.
|İmsak
|05:41
|Güneş
|07:01
|Öğle
|12:50
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:29
|Yatsı
|19:44
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|25
|54
|2. Beşiktaş
|24
|51
|3. Fenerbahçe
|25
|51
|4. Trabzonspor
|25
|48
|5. Alanyaspor
|25
|42
|6. Hatayspor
|25
|42
|7. Gaziantep FK
|25
|39
|8. Karagümrük
|25
|37
|9. Antalyaspor
|25
|33
|10. Göztepe
|25
|32
|11. Sivasspor
|24
|31
|12. Konyaspor
|24
|30
|13. Malatyaspor
|25
|30
|14. Kasımpaşa
|25
|29
|15. Rizespor
|25
|27
|16. Kayserispor
|25
|25
|17. Erzurumspor
|25
|25
|18. Başakşehir
|25
|24
|19. Denizlispor
|25
|21
|20. Ankaragücü
|24
|20
|21. Gençlerbirliği
|24
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|23
|53
|2. Samsunspor
|23
|49
|3. İstanbulspor
|23
|43
|4. Altınordu
|23
|41
|5. Adana Demirspor
|23
|39
|6. Ankara Keçiörengücü
|23
|38
|7. Altay
|23
|38
|8. Tuzlaspor
|23
|38
|9. Bandırmaspor
|23
|31
|10. Bursaspor
|23
|31
|11. Ümraniye
|23
|31
|12. Adanaspor
|23
|26
|13. Menemen Belediyespor
|23
|26
|14. Balıkesirspor
|23
|24
|15. Boluspor
|23
|23
|16. Akhisar Bld.Spor
|23
|19
|17. Ankaraspor
|23
|14
|18. Eskişehirspor
|23
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|25
|59
|2. M. United
|25
|49
|3. Leicester City
|25
|49
|4. West Ham
|25
|45
|5. Chelsea
|25
|43
|6. Liverpool
|25
|40
|7. Everton
|24
|40
|8. Aston Villa
|23
|36
|9. Tottenham
|24
|36
|10. Leeds United
|25
|35
|11. Arsenal
|25
|34
|12. Wolverhampton
|25
|33
|13. Crystal Palace
|25
|32
|14. Southampton
|25
|30
|15. Burnley
|25
|28
|16. Brighton
|25
|26
|17. Newcastle
|25
|25
|18. Fulham
|25
|22
|19. West Bromwich
|25
|14
|20. Sheffield United
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|23
|55
|2. Real Madrid
|24
|52
|3. Barcelona
|24
|50
|4. Sevilla
|23
|48
|5. Real Sociedad
|24
|41
|6. Villarreal
|24
|37
|7. Real Betis
|24
|36
|8. Levante
|24
|31
|9. Granada
|24
|30
|10. Athletic Bilbao
|23
|29
|11. Celta de Vigo
|24
|29
|12. Valencia
|24
|27
|13. Osasuna
|24
|25
|14. Cádiz
|24
|25
|15. Getafe
|24
|24
|16. Deportivo Alaves
|24
|22
|17. Eibar
|24
|21
|18. Real Valladolid
|24
|21
|19. Elche
|23
|21
|20. Huesca
|24
|19