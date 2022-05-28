Akaryakıtta yeni zamlar

Döviz kurlarındaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

Dolardaki yükseliş akaryakıt fiyatlarına anında yansırken, geceden itibaren gerçekleşen düşüş ise görmezden gelindi.

Benzine 70, motorine 97 kuruş zam

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin fiyatı 70 kuruş, motorinin fiyatı ise 97 kuruş arttı.

Ayrıca benzine dün 1 lira 45 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş zam gelmişti.

Üç büyükşehirdeki fiyatlandırma

Bu zamların ardından İstanbul'da benzinin litresi 25.01 TL'ye yükseldi. Benzinin litresi İzmir ve Ankara'da 24,43'ten 25,13 TL'ye çıktı.

İstanbul'da 23.48'den satılan motorinin litresi 24.45 TL'ye yükseldi. Motorinin litresi İzmir ve Ankara'da 23.60'tan 24,57 TL'ye çıktı.