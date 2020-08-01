Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.43'te Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 35,30 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.