Akdeni̇z ve Güney Ege'de turi̇zm hareketli̇li̇ği̇!

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya ve turistik ilçeleriyle ziyaretçileri kendisine çeken Muğla'da turizm ağırlıklı olarak iç pazar ile başladı.

Almanya, Ukrayna, Polonya gibi ülkelerden de turist ağırlayan sektör, bir an önce ana pazar konumundaki Rusya ve İngiltere pazarının açılmasını bekliyor.

Sağlıklı ve güvenli turizmin altyapısını incelemek için Rusya'dan gelen heyet ise çalışmalarını tamamladı. Önümüzdeki haftalarda Rusya’dan Türkiye’ye uçuşların başlaması bekleniyor

Seyahat kısıtlaması olmayan ülkelerden gelen turistler de deniz ve güneşin tadını çıkarttı. Bazı bölgelerde yoğunluk oluştu. Koronavirüs tedbirleri unutuldu