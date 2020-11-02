Akdeniz’in incisi BN Hotel Thermal & Spa vatandaşların ilgi odağı oldu

Narlı ve Balsuyu aileleri tarafından startı verilen otel projesi harika mimari tasarımıyla adeta tüm ilgileri kendi üzerine çekiyor.

29 Ekim’de resmi açılış töreni ile açılan BN Hotel Thermal & Spa bölge halkından ve çevre illerden oldukça yoğun rağbet görmeye başladı.

BN Hotel Thermal & Spa içileilir termal suyuyla bölgede tek olmasını korumaya devam ediyor.

Arıkan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arıkan yaptığı açıklamada böyle bir mekanın kazandırılması çok güzel ifadelerini kullandı.

Başkonuş yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Erdoğanyılmaz konuşmasında gurur duyduğumuz yapılar bunlar dedi.

Bağcılar Belediyesi Meclis Üyesi Yüksel Aksoy yaptığı açıklamada böyle güzel bir tesisle karşılaşacağımı beklemiyordum açıkcası dedi.

MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur konuşmasında Kahramanmaraşlı her yerde çalışamlarına devam ediyor ifadelerini kullandı.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Zabun yaptığı açıklamada mükemmel bir tesis olduğunu söyleyebilirim dedi.

Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çinkay yaptğı açıklamada yapanların emeğine sağlık dedi.

BN Hotel Yönetim Kurulu üyesi Ökkeş Balsuyu yaptığı açıklamada otelin yapımında ciddi bir emek var ifadelerini kullandı.

Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit yaptığı açıklamada her iki aileye de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı.

KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Beşen konuşmasında bu mekanı Mersin’e kazandıran iş insanlarımıza teşekkür ediyorum dedi.

Kahramanmaraş Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Ali Arpasatan konuşmasında STK temsilcisi olarak ben gurur duydum ifadelerini kullandı.

Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz yaptığı konuşmada mekanı tahminlerimizden daha iyi bulduk ifadelerini kullandı.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu yaptığı açıklamada otel harika herşey ince ince düşünülmüş dedi.

Koton Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu yaptığı açıklamada mekanı harika bulduklarını belirtti.