Akli dengesi bozuk şahıs ormanı yaktı
Samsun’un Vezirköprü ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs tarafından çıkarılan orman yangınında 1,9 hektar alan zarar gördü.
TÜRKİYE 23.04.2022, 22:35
Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Susuz bölgesi İncirlik mevkisinde saat 16.10'da orman yangını çıktı. Orman işletme ekipleri, çamlık alanda çıkan orman yangınına 10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ekipler yangını 1 saat 15 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına aldı.
Aklı dengesi bozuk şahıs yakmış
Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ise yangın 4 ayrı noktada, akli dengesi yerinde olmayan bir şahıs tarafından çıkarıldı. Yangına 21 araç, 56 görevli ve 50 gönüllü müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında 1,9 hektar çamlık alan zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Namaz Vakti 24 Nisan 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|34
|76
|2. Fenerbahçe
|34
|65
|3. Konyaspor
|33
|61
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|34
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|33
|51
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Karagümrük
|34
|50
|10. Hatayspor
|33
|49
|11. Kasımpaşa
|33
|44
|12. Galatasaray
|33
|44
|13. Sivasspor
|33
|42
|14. Gaziantep FK
|34
|42
|15. Kayserispor
|33
|42
|16. Giresunspor
|34
|40
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|34
|30
|19. Göztepe
|34
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|33
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|32
|63
|2. Ümraniye
|31
|60
|3. Bandırmaspor
|32
|55
|4. İstanbulspor
|31
|54
|5. Erzurumspor
|31
|51
|6. Eyüpspor
|32
|51
|7. Manisa Futbol Kulübü
|32
|46
|8. Adanaspor
|32
|44
|9. Samsunspor
|31
|43
|10. Tuzlaspor
|31
|42
|11. Gençlerbirliği
|32
|42
|12. Altınordu
|32
|41
|13. Denizlispor
|32
|39
|14. Boluspor
|31
|38
|15. Keçiörengücü
|31
|38
|16. Menemen Belediyespor
|31
|37
|17. Kocaelispor
|31
|37
|18. Bursaspor
|32
|35
|19. Balıkesirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|33
|80
|2. Liverpool
|32
|76
|3. Chelsea
|31
|62
|4. Arsenal
|33
|60
|5. Tottenham
|33
|58
|6. M. United
|34
|54
|7. West Ham United
|33
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Newcastle
|34
|43
|10. Leicester City
|32
|42
|11. Brentford
|34
|40
|12. Brighton
|33
|40
|13. Southampton
|33
|39
|14. Crystal Palace
|32
|37
|15. Aston Villa
|32
|37
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|31
|29
|18. Burnley
|32
|28
|19. Watford
|33
|22
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|78
|2. Barcelona
|32
|63
|3. Sevilla
|33
|63
|4. Atletico Madrid
|33
|61
|5. Real Betis
|33
|57
|6. Real Sociedad
|33
|55
|7. Villarreal
|33
|52
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Osasuna
|33
|44
|10. Valencia
|33
|42
|11. Celta Vigo
|33
|39
|12. Espanyol
|33
|39
|13. Elche
|33
|38
|14. Rayo Vallecano
|32
|37
|15. Getafe
|33
|35
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Cadiz
|33
|31
|18. Granada
|33
|30
|19. Levante
|33
|25
|20. Deportivo Alaves
|33
|25