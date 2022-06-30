Akraba aileler arasında silahlı satırlı kavga

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Bağcılar Mahallesi'nde, 3 bloklu bir sitede oturan M.D., M.D., ve B.D., kendilerine ait yabancı plakalı otomobille siteye girmek istedi.

Bu sırada alacak meselesi nedeniyle tartıştıkları F.G., S.G., S.E. ve anneleri S.G., ile karşılaşınca olay çıktı.

DHA’nın haberine göre; gruptakilerin tabancalarını çıkarmasıyla otomobile ateş açıldı. Otomobile, 7 mermi isabet etti.

Tekme tokat kavga çıktı

Otomobilden inen taraflar arasında tekme tokat kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye, aralarında motosikletli yunus timlerinin de olduğu çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

2 pompalı tüfek ve satır ele geçirildi

Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken yaralanan 3 kişi ise gelen ambulansla ayakta tedavi edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve yunus timleri ekiplerince site içerisindeki aramalarda gruplara ait 2 pompalı tüfek ve satır ele geçirildi.

8 gözaltı

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasıyla otomobil site içerisinden alındı. Polis, olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.