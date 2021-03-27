Akraba savaşları: 7 yaralı

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Esenler Caddesi üzerinde yaşanan olayda, akraba olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından iki grup, cadde üzerindeki taraflardan birine ait iş yerinde kavga etti.

7 KİŞİ YARALANDI

Kavga caddeye taşınca ortalık savaş alanına döndü. Kadınların da karıştığı ve yumruk, taş, sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

3 GÖZALTI

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Polis kavgası sonlandırdıktan sonra Abdulbaki E., Suat K. ve Fatih E.'yi gözaltına aldı.