Akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 20.03.2022, 21:49
İlçe kırsalında bulunan Ayrancı Mahallesi'nde aralarında daha önceden husumet bulunan akraba aileler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Mehmet K. ve Hasan K. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Güvenlik güçleri kırsal mahallede ve hastanede güvenlik önlemi alırken, olaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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