Akrabaların kat çıkma kavgasını ayıran polis vuruldu

Sarıyer Reşitpaşa'da aynı apartmanda yaşayan akrabalar arasında binaya kat çıkma nedeniyle tartışma yaşandı.

Dairelerinin üstüne kat çıkan aile ilçe belediyesinin engeline takılınca yapılan inşaat yıkıldı.

Aradan geçen zaman içerisinde aile tekrar kat çıkmaya karar verdi ancak belediyeden onay alınamadı.

Kendi çevrelerinden yardım isteyen aile, yaptığı araştırmalarda akrabalarından birinin alt katta oturan akrabalarının onları şikayet ettiğinden dolayı kat çıkamadıklarını öğrendi.

"BEN ŞİKAYET ETMEDİM"

Olay günü binaya kat çıkmak isteyen aile, alt kattaki akrabası Müjdat Ç.'nin karşısına çıktı. Müjdat Ç. her ne kadar “Ben şikayet etmedim” dese de kendini inandıramadı. Arada çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüşünce yumruklar havada uçuştu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekibi kavgayı ayırmak istedi.

KAVGAYI AYIRAN POLİS VURULDU

Devam eden kavgada küfür ve hakaret edilince cinnet getiren Müjdat Ç., tabancasını çekerek kalabalığa ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri olaya müdahale eden polis memuru Ü.M.K.’nın ve kavgaya karışan Adem Ali Ç.’nin ayaklarına isabet etti.

VURDUĞU POLİSE TAMPON YAPTI

Olayın ardından memuru yaraladığını fark eden Müjdat Ç., polise tampon yaparak sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı polisi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak’ta özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaralı Adem Ali Ç.’nin ise kendi imkanlarıyla İstinye Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi olduğu öğrenildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekibinin ikazları üzerine Müjdat Ç., elindeki tabancaya el konularak gözaltına alındı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan ve adli işlemi yapılan Müjdat Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “Kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.