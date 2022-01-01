Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı: 7 ölü
Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 7 kişi yaşamını yitirdi.
Yeni yıla girdiğimiz ilk saatlerde, Aksaray'dan feci bir kaza haberi geldi.
Kaza, saat 00.20 sıralarında Aksaray'a bağlı Yeşilova Beldesi yolu 15’inci kilometresinde meydana geldi. Nuri Bal (60) yönetimindeki Almanya plakalı otomobil, İbrahim Ergün'ün (47) kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil de hurdaya döndü. Otomobillerde sıkışan gurbetçi Nuri Bal, diğer otomobilin sürücüsü İbrahim Ergün, eşi Semiha (54), kızları Rumeysa (12), Leyla (22) ile torunları Ceyda (14) ve Aysel, olay yerinde feci şekilde can verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, kazada yaşamını yitirenlerin cansız bedenlerini sıkıştıkları yerden çıkardı. 7 kişinin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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