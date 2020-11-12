Aksaray'da kadın cinayeti
Aksaray'da bir kişi barışmak için yanına gittiği eski sevgilisini bıçaklayarak öldürdü.
TÜRKİYE 12.11.2020, 12:10
33 yaşındaki R.T., Cumhuriyet Mahallesi'nde bir markette çalışan eski sevgilisi 36 yaşındaki Saadet Korkmaz ile barışmak için yanına gitti.
Marketin içerisinde R.T. ile Saadet Korkmaz arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.T, eski sevgilisi Korkmaz'ı boğazından bıçakla yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Korkmaz, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla şüpheli R.T'yi yakaladı.
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