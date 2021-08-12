Aksaray'da kaza: 2 kardeş öldü

Aksaray-Gülağaç karayolu Gücünkaya köyü girişinde Nezir Mutlu (30) yönetimindeki 68 ABR 364 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Fahrettin Bozlak'ın (37) kullandığı 68 ABE 459 plakalı oto çekici aracıyla çarpıştı.

Kazada her iki araç hurdaya döndü.

İKİ KARDEŞ CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan incelemede, otomobilin sürücüsü Nezir Mutlu ve ağabeyi Seyit Mutlu’nun (37) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI AYAKTA DURAMADI

Yaralanan diğer sürücü Bozlak ise sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acı haberi duyup gelen Mutlu kardeşlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.