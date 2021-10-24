Aksaray'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 7'si öğrenci 10 yaralı

Özel rehabilitasyon merkezinin öğrencilerini taşıyan Talip Sever kontrolündeki minibüs, Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda Muhammed Öztürk idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücülerle minibüsteki Nazile Bayar ile öğrenciler Y.E.Y., M.D.Y., A.U., A.Y.A., Y.K.S., E.E.A. ve M.S.S. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.