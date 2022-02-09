Aksaray-Konya kara yolu ulaşıma kapandı
Aksaray-Konya kara yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
TÜRKİYE 09.02.2022, 20:42
Kentte sabah saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle Aksaray-Konya kara yolu Bozcamahmut mevkisinden çift yönlü araç trafiğine kapandı.
AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri araçlarda mahsur kalanların yardımına koştu.
Jandarma ve polis ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.
Karayolları ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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