Aksaray'da öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı: 7'si öğrenci 10 yaralı
Aksaray'da öğrenci servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
TÜRKİYE 24.10.2021, 14:04 24.10.2021, 15:12
Özel rehabilitasyon merkezinin öğrencilerini taşıyan Talip Sever kontrolündeki minibüs, Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda Muhammed Öztürk idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada sürücülerle minibüsteki Nazile Bayar ile öğrenciler Y.E.Y., M.D.Y., A.U., A.Y.A., Y.K.S., E.E.A. ve M.S.S. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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