Aksaray’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 4 yaralı

Ağrı’dan Muğla’nın Bodrum ilçesine giden Naif Yeşilkaya (36) yönetimindeki 04 AAG 017 plakalı yolcu otobüsü, Aksaray-Konya karayolunun Sultanhanı ilçesi girişinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole düştü.

4 YARALI

Kazada, otobüste bulunan 33 yolcudan 4’ü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer yolcular ise polis, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından çevredeki dinlenme tesislerine götürüldü.

"GÜRÜLTÜYE UYANDIK"

Yolculardan Gizem Kopan, “Kızım ile birlikte uyuyorduk. Bir anda şiddetli bir gürültü oldu, korkudan bağırdım.” dedi.

"KOLTUKTAN KORİDORA DÜŞTÜM"

Yolculardan Selahattin Dayıoğlu da, “Otobüs giderken bir anda bir sallanma oldu ve ben koltuktan koridora düştüm. Allah’tan otobüs devrilmedi. Ben sadece bunu hatırlıyorum ve başka bir şey hatırlamıyorum.” ifadelerini kullandı.