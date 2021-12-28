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Aksaray'daki öğretmen hakkında idari soruşturma tamamlandı

Öğrencisini sınıf dışına çıkarıp döven öğretmen Ali Rıza Y. hakkında müfettiş tarafından hazırlanan rapor, karar için Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) gönderildi.

TÜRKİYE 28.12.2021, 13:54 28.12.2021, 14:03
Aksaray'daki öğretmen hakkında idari soruşturma tamamlandı

Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık günü öğrencisi T.K.'yi koridora çıkararak darbetmişti.

Şiddete maruz kalan çocuğun yardımına ise gürültü üzerine sınıftan çıkan öğretmen Gülcan Ünlü yetişmişti.

Olaya dair görüntülerin ortaya çıkmasıyla öğretmen Ali Rıza Y. görevden uzaklaştırıldı; konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA DOSYASI MEB'E GÖNDERİLDİ

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, bugün katıldığı bir programda Ali Rıza Y. hakkındaki idari soruşturmanın tamamlandığını açıkladı.

Vali Aydoğdu, ''Müfettiş çalışmalarını tamamladı. Biz dün itibarıyla dosyayı gereği için Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdik. Müfettişlerimizin getirdiği bazı detaylar var. Bazı uygulamalar var. Onların yapılması için Milli Eğitim Bakanlığımızın onay vermesi gerekir. Onay makamı Milli Eğitim Bakanlığı'dır. Dosyayı Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdik.

"ŞİDDETİN YUVALANDIĞI NOKTALARI TESPİT VE TEDAVİ ETMEMİZ LAZIM"

Şiddetin her türlüsüne karşı olmamız gerekiyor fakat sadece bu olaylar ortaya çıktığında şiddetin gündeme gelmesi bence doğru değil. Biz bütün vatandaşlar olarak hayat tarzımız olarak, şiddeti her gördüğümüz yerde illa kameralara yansıdığında değil, davranışlarımızda kesinlikle buna karşı olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Onun için aileden başlayarak okulda, sokakta, çevremizde bunun eğitimi de çok önemli bence. Onun için şiddeti toplumun içerisinde yuvalanan noktalarını çok iyi tespit edip, tedavi etmemiz gerekiyor. Eğer biz bu tespit ve tedavileri iyi yaparsak toplumda şiddet gittikçe azalır.'' diye konuştu.

HAPİS CEZASI İSTENDİ

Öte yandan Ali Rıza Y. hakkında, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

T.K.'nin ailesinin avukatı Ali Oğuz Şahin, adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Ali Rıza Y.'nin tutuklanması için dün üst mahkemeye itirazda bulundu.

"PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞIM VAR, İLACIMI ALMAYI UNUTMUŞTUM"

Ali Rıza Y., ilk ifadesinde psikolojik rahatsızlıkları olduğunu belirterek "Psikolojik rahatsızlığım var. O nedenle ilaç kullanıyorum. O gün ilaç kullanmayı unutmuşum. Ben de kendimi kaybetmişim. 1-2 tokat attım zannettim. Görüntüleri izleyince bunu nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Olay nedeniyle üzgünüm." ifadelelerini kullanmıştı.

#Aksaray
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