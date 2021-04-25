Aksu çayı'nda kaybolan gencin cesedi bulundu
Serinlemek için çaya girdiği düşünülen 19 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Gencin cesedi balık adamlar tarafından çaydan çıkartıldı.
TÜRKİYE 25.04.2021, 17:21 25.04.2021, 17:27
Antalya'nın Aksu ilçesinde çaya giren 19 yaşındaki Adnan Yıldız, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Suda gözden kaybolan genci fark eden bir çocuk, durumu babasına anlattı.
Babanın ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dalgıç polislerin yaptığı arama sonucunda Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Yıldız'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Oğlunun kıyafetlerini kucaklayıp arama çalışmalarını gözyaşlarıyla takip eden baba Müslüm Yıldız ve diğer aile fertleri, acı haberle sinir krizi geçirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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