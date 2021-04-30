Akü hırsızına iftar dayağı!

Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde sahibi A.B.'nin iftarını açmak için yol kenarında park ettiği kamyona, akü hırsızı dadandı.

TELEFONUNU ALMAYA GİDİNCE GÖRDÜ

Bu sırada araçta unuttuğu telefonunu almaya giden sürücü, hırsızı suçüstü yakaladı. Kamyonuna ait akülerin yerinden sökülmüş halde gören araç sahibi ve çevredekiler, hırsızı tekme tokat döverek polise teslim etti.

DÖVE DÖVE POLİSE TESLİM ETTİLER

Hırsızın dövülmesi ve sonrasında polise teslim edilmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Birçok hırsızlık suçundan kaydı bulunan hırsız Mustafa K. yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.