Alacak verecek meselesi sopalı kavgaya dönüştü
Adıyaman'da Hacıömer Mahallesi civarında alacak konusunda anlaşmazlığa düşen gruplar arasında sopalı kavgaya çıktı. Kavga soncunda araç camları aşağı indi.
TÜRKİYE 14.05.2022, 16:48
Adıyaman'daki alacak verecek meselesi, iki grup arasında kaosa dönüştü.
Hocaömer Mahallesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında alacak nedeniyle tartışan gruplar arasında alevler giderek yükseldi.
Kısa sürede büyüyen tartışma sopalı kavgaya dönüştü.
Birbirine saldıran şahıslara olay yerine gelen polis ekiplerince müdahale edildi.
Maddi hasar oluştu
Ölen yada yaralananın olmadığı olayda bir araç ile bir iş yerinin camlarında maddi hasar meydana geldi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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