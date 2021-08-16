Alanya'da tur teknelerinde yangın

Türkler Mahallesi'ndeki limanda demirli bir tur teknesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, limandaki üç tekneye daha sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sahil güvenlik ve itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için müdahale etti. İki teknenin tamamen yandığı olayda 2 tekne de kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü olayda dumandan etkilenen bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"Şu ana kadar hiçbir can kaybı yok"

Yangın bölgesine gelen Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, alevlere hem Antalya Büyükşehir Belediye itfaiyesi hem de sahil güvenlik ekiplerinin karadan ve denizden müdahale ettiğini söyleyerek, "Edindiğimiz bilgiye göre 4'ünün de içerisinde kimse yokmuş. Burada bağlı duruyorlarmış. Şu ana kadar hiçbir can kaybı yok. Soğutma işlemi bittikten sonra savcılık talimatı doğrultusunda jandarma ve sahil güvenlik tarafından gerekli soruşturma yapılacak" dedi.

Limanda kül ve molozların temizliğine başlandı

Yangının söndürülmesi ve soğutma çalışmalarının ardından limanda temizlik çalışmalarına başlandı.

Kül ve molozların dağılmaması için liman girişi dubalarla kapatıldı. Alanya Belediyesi deniz temizliği ekiplerince de yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen teknelerden geriye kalan kül ve molozlar toplandı.

Öte yandan yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.