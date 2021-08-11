Alanya plajında Afganistan bayrağı diktiler

ABD’nin Afganistan kararı sonrası Taliban birçok şehri ele geçirirken, Afgan mülteciler yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçmeye çalışıyor.

Amacına ulaşan birçok mülteci, ülkenin farklı şehirlerinde çeşitli provokasyonlara sebep oluyor.

Son olarak Antalya'da, tepkilere neden olacak görüntüler ortaya çıktı.

Alanya ilçesindeki bir otel tarafından yurt dışından gelen misafirler için ülke bayrakları dikilirken, otelde tatil yapan 2 mülteci dikkat çeken bir harekette bulundu.

Plajda bir süre denize giren mülteciler ardından ise dikili olan ülke bayraklarını indirip, tekrar göndere çekti.

Mülteciler, o anları sosyal medyada "Çok yaşa Afganistan" etiketiyle paylaştı.