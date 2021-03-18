Alçak saldırı engellendi! Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması

Bakan Soylu: Yılbaşından bugüne kadar 26 terör eylemini engelledik hatta birini bugün engelledik

TÜRKİYE 18.03.2021, 11:42
Alçak saldırı engellendi! Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunurken bugün 800 kilo patlayıcıyla teröristlerin saldırısının engellendiğini duyurdu.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamasından satırbaşları:

Gemilerin seyir defterlerine her yer için 'geçildi' yazılır. Sadece Çanakkale için 'çıkıldı ya da selamlandı' yazılır. Çünkü Çanakkale geçilmez. Bizde bayrak, şehit, gazi çok sevilir. Bu bir iman, hissiyat, medeniyet birikimi ile ilgilidir. Herkesin bunu anlamasını beklemeyiz. Anlamadıkları için terörle mücadelenin ne olduğunu anlamakta birileri zorlanıyorlar. Hangi şahadet haberi alsak gücümüz yettiği ölçüde oraya koşturmaya çalışıyoruz. Ya bir babanın dizinin dibindeyiz, ya bir annenin, ya eli sevgisiyle kalbinde kalmış eşin, ya geride bıraktığı evladın. Allah şahit bugüne kadar her bir ailenin sabrına şahit olduk. Hele o iki kelime bizi bambaşka bir alana itti. Vatan sağ olsun... Vatan bize anadır, babadır, namustur, savunulacak cephemizdir.

Bunları anlamadıkları için bizim göç meselesindeki merhametimizi, paylaşma duygumuzu, kendi topraklarından savaş ve yoksunluk olduğu için buralara gelen insanlara sahip çıkmamızı anlamıyorlar. Uyuşturucu ile olan mücadelemizi bir anne daha evladını bu illete kaptırmasın diye nasıl mücadele ettiğimizi anlamıyorlar. 15 Temmuz'da neden sokağa çıktığımızı elbette ki anlayamıyorlar. Ne Ömer Halisdemir'i, ne Fethi Sekin'i, Eren Bülbül'e kadar Osman Erbaş paşamıza kadar anlamıyorlar.

NEDEN YERLİ VE MİLLİ DEDİĞİMİZİ ANLAMIYORLAR

Neden İHA, SİHA yaptığımızı, neden yerli ve milli dediğimizi anlamıyorlar ve anlamayacaklar. Onlar anlamayacak ama bizim meseleye bakışımızın Çanakkale ruhu ile ilgisi vardır. Çanakkale ruhu bir varoluş savaşıdır. Birileri buna burun kıvırabilir. Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 yıldır ne yapmak istediğini biliyoruz. Batılı olmakla Batı kadar gelişmiş olmak arasındaki farkı anlıyoruz.

1000 YIL SÜRECEK DİYE TARİF EDİLEN BİR KARAKTERDİ

106 yıl önce bugün Çanakkale'de birlikte savaştığımız Halep, Şam doğumlu insanlara kapımızı kapayıp 'zenginleştik' diye insanlığımızı unutup onları ölüme terketmedik. Türkiye'ye yıllar yılı bir karakter zorla dayatılmak istendi. Kimliğimiz unutturulmak istendi. 1000 yıl sürecek diye tarif edilen bir karakterdi. Üstümüze uymayan o karakterin 20. yüzyılın sonunda bizi getirdiği nokta bilinmektedir. 2002'den sonra sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konulan bir irade var.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜ SÖKÜYORUZ

40 yıldır mücadele ettiğimiz PKK'nın tarihinde en çok dış destek aldığı dönemi yaşıyor olmasına rağmen içerdeki silahlı terörist sayısı 300'ün altına inmiştir. İkna edip teslim olanlar örgüte katılanların 5 katı. Yani terör örgütünü söküyoruz. Yaylalarda festival, organizasyonlar yapılması, Hakkari'de kayak pist yapılması, yollar, altyapı yatırımlarının yapılmasına en gel olacak, çarşı pazarın keyfini kaçıracak herhangi bir hali söz konusu değildir ve kalmamıştır. PKK artık milletin parasını kendisine cep harçlığı yapamıyor. Terörün sadece silahlısına değil terörün propagandasını yapan unsurlarla da mücadele etmektedir.

BİRİNİ BU SABAH ENGELLEDİK

2020'de 15 Temmuz'un en genç şehidi Halil İbrahim Yıldırım'ın adına yapılan operasyonlar kapsamında bunlar tamamlandıktan sonra Eren Bülbül operasyonları 11 ayrı bölgede devam ediyor. Yılbaşından bu yana yapılan tüm terör operasyonlarında 121 terörist etkisiz hale getirildi, yılbaşından bu yana 26 terör eylemini engelledik. Hatta birini bu sabah engelledik. 4 kişi örgüte katıldı, bunların ikisi Türkiye'de, ikisi Almanya'da. 800 kg patlayıcı ele geçti.

Hangi hadisede şehit olmuş olurlarsa olsun sizin evlatlarınız eşleriniz, kardeşleriniz çok kritik bir vazife görmüşlerdir.

#Engel #eylem #terörist #Soylu
Yorumlar (0)
12°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 18 Mart 2021
İmsak 05:12
Güneş 06:32
Öğle 12:45
İkindi 16:09
Akşam 18:49
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 28 33
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kasımpaşa 29 31
16. Kayserispor 28 31
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 26 51
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 26 46
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Liverpool 29 46
7. Everton 28 46
8. Tottenham 28 45
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 29 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Barcelona 27 59
3. Real Madrid 27 57
4. Sevilla 27 54
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 27 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 27 20