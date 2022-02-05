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Aldatıldığını boşandıktan sonra öğrenince kurşun yağdırdı

Eşi tarafından 5 sene boyunca evli bir adamla aldatıldığını boşandıktan sonra öğrenen adam, önce sorun yaşadığı bir kıraathanenin önünde, ardından da evinin önünde silahla havaya ateş açtı.

TÜRKİYE 05.02.2022, 11:18 05.02.2022, 11:21
Aldatıldığını boşandıktan sonra öğrenince kurşun yağdırdı

İstanbul Sarıyer’de bir şahıs, Çayırbaşı Mahallesi’ndeki kıraathane önünde silahıyla havaya bir şarjör boşalttı.

Şahıs, ardından lüks otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptığı incelemelerde kıraathanenin kapısına 1 adet, camına ise 2 adet kurşun isabet ettiğini ve yerde 13 adet boş kovan olduğunu tespit etti.

EVİNİN ÖNÜNDE DE AYNISINI YAPTI

Çalışmalara devam eden Sarıyer polisi, iş yeri sorumlusu Hıdır G. ile görüştüğünde havaya ateş açan şahsın daha önceden aralarında sorun yaşadığı Haydar Düdükçü (58) olduğunu belirledi.

Şahsın 34 HD 5063 plakalı otomobille kaçtığını tespit eden polis, adresini belirleyerek evine gitti.

Burada şahsın kızı Makbule Sıla Düdükçü ile görüşen Sarıyer polisi, güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde şahsın evinin önünde de tabancayla havaya ateş açarak bir şarjör boşalttığını tespit etti.

EV HAPSİ ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Olay yerinde 14 adet boş ve 1 adette dolu fişek bulan polis ekipleri, Haydar Düdükçü'yü olayda kullandığı silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette ifadesi alınarak “Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet”, “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” ve “tehdit-mala zarar verme” suçlarından adli işlemleri yapılan Haydar Düdükçü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

“BİRİNE ATEŞ ETMEK ANLAMINDA YAPMADIM”

Haydar Düdükçü, “Ateş açmak, bilinçsizce demeyelim de hedef gözetmeden ya da birine ateş etmek anlamında yapmadım. Sadece havaya bir şarjör mermi sıktım. Boşandığım eski eşim mahalleye gelmiş. Bu mahallede kızım oturuyor, kızımın yanına gelmiş. Daha öncesinde ben kızıma kırmızı çizgilerim olduğunu söylemiştim. Kırmızı çizgilerimden biri de ayrılmış olduğum yani boşandığım eşimle görüşülmemesi konusundaydı. 'Görüştüğünüz taktirde benimle görüşemezsiniz' demiştim. Eski eşimin mahalleye geldiğini duydum. Duyduktan sonra da kızıma 'Benim hasmım olan biriyle görüştünüz, ben de hasımlara hasım muamelesi yaparım' gibi bir cümle kullandım. Sonrasında bir şarjör mermiyi hedef gözetmeden havaya sıktım, boşalttım.

#İstanbul #Sarıyer #Boşanma
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