Aldattığını düşündüğü eşini bıçakladı

Vedat A. (43), eşi Pınar A. (43) ve küçük kızının yaşadığı Adana’nın Sarıçam ilçesi, Osmangazi Mahallesi 2146 Sokak’ta bulunan bir apartmanın 12’nci katındaki evine geldi.

Sabah saatlerinde ise çift kavga etti.

Kavga sonrası koca, eşini biri 8 yaşında iki kızının yanında bıçakla yaralayıp, otomobille kaçtı.

KAÇARKEN OTOMOBİLE ÇARPTI

Vedat A. kaçarken de otoparkta bir otomobile çarptı.

Bu arada, yaralı kadın komşuların çağırması üzerine olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

CANİ KOCA ARANIYOR

Olaya tanık olan komşular kavganın sabah saatlerinde başladığını Vedat A.’nın “Kimle konuşuyorsun beni aldatıyor musun” diye bağırdığını, daha sonra önce kadını dakikalarca darbettiğini, bununla da yetinmeyip bıçaklayıp kaçtığını söyledi.

Polis kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.