Alevlere teslim olan tırdan geriye demir yığını kaldı

Osmaniye'de otoyolda seyir halindeyken alev alan tırdan geriye demir yığını kaldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, alev topuna dönen tır itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Düziçi ilçesi Taşoluk Tüneli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İshak Tekiner idaresindeki 63 ADG 812 plakalı tırın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden sürücü, tırı yolun sağına çekip panikle kendini dışarıya attı. Kısa sürede alev topuna dönen tır demir yığınına döndü. Tırın çekicisi tamamen kullanılmaz hale geldi.