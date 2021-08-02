Alevlerin arasından 6 gün sonra çıkan mucize..!
Alevlerin esir aldığı Antalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi'nde 6 gün sonra bir mucize gerçekleşti. Tahir Yılmaz'a ait ahır ve evin tamamen yanmasının ardından ekipler 6 gün sonra enkazın altında canlı bir keçi buldu.
TÜRKİYE 02.08.2021, 21:56
Antalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi'nde 6 gün önce başlayan orman yangınının ilk gününde, Tahir Yılmaz'a ait ahır ve ev tamamen yandı.
Altı gün sonra ekipler çöken ahır çatısının enkazını kaldırdığında, altında canlı bir keçi olduğunu gördü. Hayvana ilk müdahaleyi ekipte gönüllü çalışan veteriner hekim Hasan Gökhan Özhasenekler yaptı.
İlk aşamada su verilen ve oldukça susadığı gözlenen hayvan, serum ve yanık tedavisi uygulanarak, gözetim altına alındı.
30°
açık
Namaz Vakti 02 Ağustos 2021
|İmsak
|03:51
|Güneş
|05:27
|Öğle
|12:44
|İkindi
|16:33
|Akşam
|19:50
|Yatsı
|21:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Altay
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Hatayspor
|0
|0
|13. Başakşehir
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Sivasspor
|0
|0
|19. Trabzonspor
|0
|0
|20. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altınordu
|0
|0
|3. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|4. Ankaragücü
|0
|0
|5. Erzurumspor
|0
|0
|6. Balıkesirspor
|0
|0
|7. Bandırmaspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Denizlispor
|0
|0
|11. Eyüpspor
|0
|0
|12. Gençlerbirliği
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Menemenspor
|0
|0
|16. Samsunspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|0
|0
|18. Ümraniye
|0
|0
|19. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brentford
|0
|0
|4. Brighton
|0
|0
|5. Burnley
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Norwich City
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. Watford
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Deportivo Alaves
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Celta de Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0
Günlük GazetelerTümü