Alevlerin arasından 6 gün sonra çıkan mucize..!

Antalya'nın Manavgat ilçesi Oymapınar Mahallesi'nde 6 gün önce başlayan orman yangınının ilk gününde, Tahir Yılmaz'a ait ahır ve ev tamamen yandı.

Altı gün sonra ekipler çöken ahır çatısının enkazını kaldırdığında, altında canlı bir keçi olduğunu gördü. Hayvana ilk müdahaleyi ekipte gönüllü çalışan veteriner hekim Hasan Gökhan Özhasenekler yaptı.

İlk aşamada su verilen ve oldukça susadığı gözlenen hayvan, serum ve yanık tedavisi uygulanarak, gözetim altına alındı.