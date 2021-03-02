Alex'in heykeline araba çarptı
Fenerbahçeli taraftarların efsane futbolcu Alex de Souza için Yoğurtçu Parkı'nın karşısındaki alanda bulunan heykele araba çarptı. Sürücünün yara almadan atlattığı kazada heykelin alt bölümü hasar aldı.
TÜRKİYE 02.03.2021, 10:18
Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza için yaptırılan heykele araba çarptı.
Yoğurtçu Parkı'nın karşısındaki alanda bulunan heykel alt bölümünden hasar aldı.
Kazayı gerçekleştiren sürücünün ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Heykel
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'na gidiş güzergahı üzerinde Yoğurtçu Parkı'nın karşısındaki alana dikilen Alex heykeli, kaidesiyle (80 santimetre) birlikte 3 metre boyunda.
Alex ve kariyeriyle ilgili bilgiler yer alan kaidenin bir tarafında taraftarların Alex ile ilgili düşünceleri, diğer yanında da Alex'in taraftara yönelik sözleri, bir bölümünde de heykelin yapımına katkı verenlerin isimleri bulunuyor.
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