Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi gözaltına alındı!

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmış ve bu durum tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişti. Skandallar ile gündeme gelen Uygun bu kez de canlı yayında uyuşturucu içti. Kullanıcılar Uygun'a tepki gösterirken, "Ümitcan Uygun neden tutuklanmıyor?" şeklinde yorumlar yapıldı.

3 Haziran 2020'de Ankara Keçiören'deki evinde cansız bedeni bornoz kuşağına asılı halde bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'dan skandal bir canlı yayın daha geldi. Uygun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında uyuşturucu kullandı.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medyada gündem olan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı. Kullanıcılar, "Ümitcan Uygun kim tarafından neden korunuyor?", "Ümitcan Uygun neden tutuklanmıyor?" şeklinde paylaşımlarda bulundu