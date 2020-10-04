Ali Babacan ilk kez sahaya indi ve Çorum il kongresine katıldı!

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin Çorum İl Kongresine katıldı. Babacan burada yaptığı konuşmada ülkedeki işsizlik rakamlarının çok yüksek olduğunu söyledi

“Ülkemizin en önemli ekonomik sorunu bugün işsizlik.Ülkemizin sorunlarının çözümü ancak ve ancak bu milletin çalışanların, yatırımcıların geleceğe güvenle bakmasıyla mümkün oysa bu iktidarın artık güven ortamını tesis etme imkânı kalmamıştı yatırım olacak diye boşuna beklerler.”

Babacan sağlık bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs vaka sayıları üzerinden de iktidarı eleştirdi

“İktidar vahim bir açıklamayla korona virüs tablolarının gerçek durumu yansıtmadığını kendileri açıkladı. Sırf turizm gelirleri arttırmak amacıyla eğer sağlık istatistikleri tahrip ediliyorsa bu halka yazık bu halkın canının kıymeti yok mu? Eğer mesele ülkenin çıkarlarıysa en önemli milli çıkarımız halkımızın sağlıdır başka bir şey değildir. Buradan yine hükümete ve ortaklarına sesleniyorum gerçekleri gizlemeyin yalan beyan da bulunmayın halkımıza doğruları açıkça söyleyin hiç kimsenin hayatını tehlikeye atmayın siz halka hizmet etmek için bu görevdesiniz hizmet edin.”