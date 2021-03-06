Ali Erbaş koronavirüse yakalandı

Erbaş Ankara'da dün 11 şehit için Ahmet Hamdi Akseki camiinde yapılan cenaze törenine de, bu nedenle katılamadı.

Erbaş'a yakın isim, SÖZCÜ'nün sorusu üzerine “Hocamız'ın durumu iyi. Testi pozitif çıktı ama herhangi bir semptomu yok. Evinde dinleniyor” dedi.