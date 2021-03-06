Ali Erbaş koronavirüse yakalandı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, coronavirüse yakalandı. Üç gün önce belirti gösteren Erbaş’ın yapılan testi pozitif çıktı ve tedavi altına alındı. 60 yaşındaki Erbaş’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yakından izlendiği bildirildi.
TÜRKİYE 06.03.2021, 15:47 06.03.2021, 17:26
Erbaş Ankara'da dün 11 şehit için Ahmet Hamdi Akseki camiinde yapılan cenaze törenine de, bu nedenle katılamadı.
Erbaş'a yakın isim, SÖZCÜ'nün sorusu üzerine “Hocamız'ın durumu iyi. Testi pozitif çıktı ama herhangi bir semptomu yok. Evinde dinleniyor” dedi.
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