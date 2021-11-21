Ali Erbaş'tan hac açıklaması: Bizim hazırlıklarımız tam

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2 milyon kadar kişinin hac için beklediğini belirterek, "Eğer açılırsa ve kontenjan ne kadar verilirse Türkiye'ye, bizim hazırlıklarımız tam." dedi.

TÜRKİYE 21.11.2021, 16:29
Ali Erbaş'tan hac açıklaması: Bizim hazırlıklarımız tam

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Kur'an kurslarında yüz yüze eğitimlerin başladığını, tedbirlere riayet ederek şimdi de yavaş yavaş milletin saf düzenini sıklaştırmaya çalıştıklarını dile getiren Erbaş, "Ama bu, 'Tamamen normalleştik, tedbirleri elden bırakalım' anlamına gelmiyor. Maskemize devam ediyoruz, temizliğimize dikkat ediyoruz ve özellikle aşılanma konusuna da vurgu yapıyoruz, tavsiye ediyoruz cemaatimize. İnşallah bu şekilde salgın dönemini yüzümüzün akıyla atlatacağız." diye konuştu.

Hac ve umre ziyaretlerinin açılmasını istediklerini ifade eden Erbaş, bu konuda karar vericinin tamamen Suudi Arabistan olduğunu, gerekli müzakerelerin yapıldığını aktardı.

"Geçmiş dönemde kendisine kura çıkan hacılarımızın öncelikleri var"

Erbaş, şu ana kadar umrenin bazı ülkelere açıldığını belirterek, şöyle devam etti:

"Muhtemelen vaka sayısı az olan ülkelerden az sayıda umreci kabul ediyorlar. Ama bunun içerisinde 21 kadar ülke yok, Türkiye yok, Avrupa ülkeleri yok. Biz onların kararını bekleyeceğiz. 2 milyon kadar kardeşimiz şu anda hacca kayıtlı, hac için bekliyor. Mesela ülkelerin binde biri kadar kontenjan tanıyorlardı geçmiş dönemde. Şimdi bu 10 binde bir mi olur, nasıl olur, bunların kriterlerini bekleyeceğiz. Eğer açılırsa ve kontenjan ne kadar verilirse Türkiye'ye, bizim hazırlıklarımız tam. Milletimiz müsterih olsun. Geçmiş dönemde kendisine kura çıkan hacılarımızın öncelikleri var."

"15 bin civarında imam ve müezzine ihtiyacımız var"

Kudüs ziyaretlerini başlattıklarını dile getiren Erbaş, "Bu ayın sonundan itibaren hafta sonları perşembe, cuma, cumartesi, pazar 4 günlük Kudüs ziyaretlerimiz başlıyor. Farklı kategoride uygulamamız olacak." bilgisini verdi.

Erbaş, şu anda 15 bin civarında imam ve müezzine, 9 bin Kur'an kursu öğretmenine ihtiyaçları bulunduğunu sözlerine ekledi.

#Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş #hac #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 21 Kasım 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Alanyaspor 13 24
4. Konyaspor 12 23
5. Karagümrük 13 22
6. Başakşehir 13 21
7. Galatasaray 12 21
8. Beşiktaş 13 20
9. Fenerbahçe 12 20
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 12 9
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 12 14
12. Menemenspor 12 14
13. Gençlerbirliği 12 14
14. Boluspor 12 13
15. Denizlispor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Liverpool 12 25
3. Man City 11 23
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. M. United 12 17
8. Brighton 12 17
9. Crystal Palace 12 16
10. Tottenham 11 16
11. Everton 11 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 11 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Sevilla 13 28
2. Real Sociedad 13 28
3. Real Madrid 12 27
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 13 21
6. Barcelona 13 20
7. Rayo Vallecano 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 14 7
20. Getafe 13 6