Ali Erbaş: Umre turlarımız başlıyor
Koronavirüs nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turları, Ramazan Bayramı'nın ardından yeniden başlıyor.
Yaklaşık 2 yıldır ülkemizde etkili olan koronavirüs salgını dolayısıyla 27 Şubat 2020 tarihinden bu yana umre ve hac uçuşlarına ara verilmişti.
Vakaların azalması ve normalleşme dönemine girilmesiyle beraber Suudi Arabistan'dan güzel haberler gelmeye başladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'ın Türkiye'den umreci kabul edileceğini açıkladı.
Kutsal topraklara ziyaret için heyecanlı bekleyiş sürerken bugün Ali Erbaş'tan ikinci açıklama geldi.
Turlara sayılır günler kaldı
Twitter hesabı üzerinden umre ziyaretleri için tarih veren Erbaş, "Kovid-19 salgını nedeniyle 2 yıldır yapılamayan umre turlarımıza Ramazan Bayramı'nın hemen ardından Şevval umresi ile yeniden başlayacağız İnşallah." ifadelerini kullandı.
Erbaş, detayların ise 19 Nisan’da düzenlenecek olan Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu'nun ardından paylaşılacağını belirtti.
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