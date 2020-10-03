Aliyev'den rest: Artık vaktimiz kalmadı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir. dedi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Al Jazeera kanalına, Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonu değerlendirdi.
Dağlık Karabağ sorununun çözülmemesinin başlıca nedeninin Ermenistan'ın barıştan yana olmaması olduğuna işaret eden Aliyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin işgale kayıtsız şartsız son verilmesi gerektiği yönündeki 4 kararının Erivan yönetimince hiçe sayıldığını hatırlattı.
"30 YIL DAHA BEKLEYECEK VAKTİMİZ YOK"
Aliyev, çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubunun 28 yıldır hiçbir sonuç elde edemediğini ifade ederek "Biz, 'durun, çalışacağız, müzakere yürüteceğiz, yardım edeceğiz" gibi beyanları dinleyecek durumda değiliz. Bunları defalarca duyduk. 30 yıl daha bekleyecek vaktimiz yok. Sorun şimdi çözülmelidir" diye konuştu.
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