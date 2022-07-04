Alkollü kadın sokağı birbirine kattı
Alkollü olarak direksiyonun başına geçen S.T., 2 araca çarpıp kaçmaya çalışınca yakalandı. Araç bağlanırken güldüren anlar da yaşandı.
TÜRKİYE 04.07.2022, 12:28
Bursa'nın Osmangazi ilçesinedeki Maksem Meydanı'nda alkollu kadın sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi.
Alkol aldıktan sonra çocuğu ve arkadaşını da alıp direksiyonun başına geçen S.T., Mollaarap Mahallesi'ndeki 2 araca çarptı.
Kaçan kadın yakalandı
Araçlar hurdaya dönerken mahalle sakinleri kadını şüpheli kadını durdurmak istedi. Mahallelinin dur ikazına aldırış etmeyen S.T., kazanın ardından kaçmaya başladı.
Alkollü sürücü yakalandı
Araçlarına çarpıp kaçan sürücünün peşine düşen mahalleli, 2 kilometrelik kovalamacının ardından kadının aracının önünü keserek durdurmaya başardı.
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