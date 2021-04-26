Alkollü mangal keyfi derede bitti

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi Değirmenönü Caddesi kenarında bulunan Deliçay Deresi'nin kenarında kısıtlama saatlerinde 2 arkadaşıyla birlikte mangal yakıp, alkol alan Sezai D. (31), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten dere yatağına düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis çağrıldı.
Ekipleri gören Sezai D.'nin arkadaşları ise olay yerinden kaçtı.
Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sezai D., itfaiye ekipleri tarafından dere yatağından çıkarıldı.
Yaralanan Sezai D., Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.
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