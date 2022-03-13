Alkollü şahıs baba ve oğlunu öldürdü, 2 kişiyi yaraladı

Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Türkmenkarahöyük Mahallesinde, Hüseyin K. (54) almış olduğu alkolün etkisiyle yanında bulunan tabanca ile aynı mahallede yaşayan Hamit Çelik (47) ve oğlu O.C.Ç. (8) ile Fehmi Türk (61) ve oğlu Memduh Türk’ü (28) yaraladı.

4 YARALIDAN 2'Sİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Fehmi Türk ve Memduh Türk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SALDIRGAN YAKALANDI

Öte yandan olayı gerçekleştiren şüpheli Hüseyin K. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.