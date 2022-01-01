Alkollü sürücü, duvara çarptıktan sonra özür diledi

Antalya’da yeni yılın ilk saatlerinde kaza yaşandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, otomobiliyle bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

ÖZÜR ÜSTÜNE ÖZÜR

Kazada sürücü yaralanmazken, duvarda hasar oluştu. Polisin kontrolünde 3.01 alkollü çıkan sürücü, özür üstüne özür dileyerek, “Alkol aldığım sürece her türlü hatayı kabul ediyorum.” dedi.

"BENİM HATAM, KABUL EDİYORUM"

Yaptığının bir hata olduğunu belirten D.A, "Kaza falan olmadı da ben alkollüyüm. Kabul ediyorum. Şartların üstünde alkollüyüm. Kaza falan yok, benim hatam. Çok çok özür diliyorum. Aslında duvara çarpmadım. Ama her ne olduysa oldu, benim hatam. Kabul ediyorum.

"SALAKÇA BİR HATA YAPTIM"

Alkol aldığım sürece zaten her türlü hatayı kabul ediyorum. Çok özür diliyorum, bir daha olmayacak. Zaten ehliyetimi teslim ediyorum. Çok özür diliyorum. Asla öyle bir şey yok. Salakça bir hata yaptım, çok özür diliyorum. Hiç olmaması gerekiyordu." dedi.

KAZA NASIL YAŞANDI

Kaza, dün gece 00.45 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2236 sokak üzerinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden D. A.’nın kullandığı otomobil, önce kaldırıma, ardından bir sitenin bahçe duvarına çarptı.

Sürücü D. A. kazayı yara almadan atlatırken, duvarda hasar oluştu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde D. A.’nın 3.01 promil alkollü olduğu tespit edildi.