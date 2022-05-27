Alkollü sürücü yayaya çarptı: 3 yaralı
Alkollü motosiklet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaralanan sürücü yaya ve motosiklette yolcu olarak bulunanlar hastaneye kaldırıldı. 3 kişinin durumu ciddi…
TÜRKİYE 27.05.2022, 14:36
Edirne’nin Uzunköprü ilçesi Atatürk Mahallesi Hayrabolu Caddesi’nde seyir halinde olan 22 UK 116 plakalı motosikletin alkollü sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü R.G, yaya N.Ö. ve motosiklette yolcu olarak bulunan S.K. yaralandı.
İlk müdahale olay yerinde yapıldı
Kazayı görenler hemen 112’yi aradı.
Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumları ciddi
Yaralıların sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.
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