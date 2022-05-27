Alkollü sürücü yayaya çarptı: 3 yaralı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesi Atatürk Mahallesi Hayrabolu Caddesi’nde seyir halinde olan 22 UK 116 plakalı motosikletin alkollü sürücüsü, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü R.G, yaya N.Ö. ve motosiklette yolcu olarak bulunan S.K. yaralandı.

İlk müdahale olay yerinde yapıldı

Kazayı görenler hemen 112’yi aradı.

Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumları ciddi

Yaralıların sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.