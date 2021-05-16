Alkolü fazla kaçırınca kaleye tırmandı!
Alkolü fazla kaçıran bir vatandaş kale duvarına tırmanmaya başladı, 8 metre yüksekliğe kadar çıkan şahıs polis ekiplerince surlardan indirildi.
TÜRKİYE 16.05.2021, 12:18
Dün saat 21.00 sıralarında Çorum’un Kale Mahallesi’ndeki Çorum Kalesi'ne bir kişinin tırmandığını gören mahalle sakinleri, polise ihbarda bulundu.
Kaleye gelen polis ekibi sur taşlarına tutunarak tırmanan kişinin 8 metre yüksekliğe kadar çıktığını fark etti.
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Polisin uyarısı ile aşağıya inen ismi açıklanmayan kişinin alkollü olduğu iddia edildi.
Çevredekilerin çizgi karakter ‘Örümcek adam’ benzetmesi yaptığı kişi polis merkezine götürüldü.
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