Allah korkusu kalmamış! Cami musluklarını çaldılar
Camii'nin abdesthane ve tuvaletindeki 25 musluk çalındı. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, mahalleli ramazanda yapılan hırsızlığa tepki gösterdi.
TÜRKİYE 18.04.2021, 15:29
Olay, gece saatlerinde Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Yanıkoğlu Camii’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, caminin abdesthane ve tuvaletinde bulunan 25 musluğu söküp, çaldı. Bugün öğle saatlerinde camiye gelen mahalleli, muslukların yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Camiye gelip, inceme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Mahalleli hem hırsızlığa hem de ramazanda yaşanmasına tepki gösterdi. Sinan Aslan, “Allah hırsızlara vicdan merhamet versin. Ramazan ayında yapılacak iş mi bu? Daha önce de abdesthanedeki musluklar çalınmıştı. Buralara güvenlik kamerası takılmasını istiyoruz” dedi.
28°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Nisan 2021
|İmsak
|04:20
|Güneş
|05:46
|Öğle
|12:37
|İkindi
|16:18
|Akşam
|19:17
|Yatsı
|20:38
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|33
|71
|2. Fenerbahçe
|33
|66
|3. Galatasaray
|33
|65
|4. Trabzonspor
|34
|59
|5. Alanyaspor
|34
|52
|6. Hatayspor
|33
|50
|7. Gaziantep FK
|32
|50
|8. Sivasspor
|33
|50
|9. Karagümrük
|33
|49
|10. Göztepe
|34
|46
|11. Antalyaspor
|34
|42
|12. Konyaspor
|33
|41
|13. Rizespor
|33
|39
|14. Malatyaspor
|33
|37
|15. Ankaragücü
|33
|37
|16. Kasımpaşa
|33
|36
|17. Kayserispor
|33
|34
|18. Başakşehir
|32
|33
|19. Erzurumspor
|34
|31
|20. Gençlerbirliği
|33
|31
|21. Denizlispor
|33
|26
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|31
|63
|2. Adana Demirspor
|31
|61
|3. Samsunspor
|30
|58
|4. Altay
|30
|54
|5. İstanbulspor
|30
|54
|6. Altınordu
|30
|52
|7. Ankara Keçiörengücü
|31
|49
|8. Tuzlaspor
|31
|47
|9. Ümraniye
|30
|44
|10. Bursaspor
|30
|43
|11. Bandırmaspor
|30
|39
|12. Boluspor
|30
|35
|13. Balıkesirspor
|31
|35
|14. Adanaspor
|30
|34
|15. Menemenspor
|30
|31
|16. Akhisar Bld.Spor
|30
|25
|17. Ankaraspor
|30
|23
|18. Eskişehirspor
|31
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|32
|74
|2. M. United
|31
|63
|3. Leicester City
|31
|56
|4. West Ham
|32
|55
|5. Chelsea
|31
|54
|6. Liverpool
|31
|52
|7. Tottenham
|32
|50
|8. Everton
|31
|49
|9. Arsenal
|31
|45
|10. Leeds United
|31
|45
|11. Aston Villa
|30
|44
|12. Wolverhampton
|32
|41
|13. Crystal Palace
|31
|38
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|32
|35
|16. Brighton
|31
|33
|17. Burnley
|31
|33
|18. Fulham
|32
|26
|19. West Bromwich
|31
|24
|20. Sheffield United
|32
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|30
|67
|2. Real Madrid
|30
|66
|3. Barcelona
|30
|65
|4. Sevilla
|30
|61
|5. Real Sociedad
|30
|47
|6. Real Betis
|30
|47
|7. Villarreal
|30
|46
|8. Granada
|30
|39
|9. Levante
|30
|38
|10. Celta de Vigo
|30
|37
|11. Athletic Bilbao
|30
|37
|12. Cádiz
|30
|35
|13. Valencia
|30
|34
|14. Osasuna
|30
|34
|15. Getafe
|30
|30
|16. Huesca
|30
|27
|17. Real Valladolid
|30
|27
|18. Elche
|30
|26
|19. Deportivo Alaves
|30
|24
|20. Eibar
|30
|23
Günlük GazetelerTümü