Allah korkusu kalmamış! Cami musluklarını çaldılar

Olay, gece saatlerinde Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Yanıkoğlu Camii’nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, caminin abdesthane ve tuvaletinde bulunan 25 musluğu söküp, çaldı. Bugün öğle saatlerinde camiye gelen mahalleli, muslukların yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. Camiye gelip, inceme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Mahalleli hem hırsızlığa hem de ramazanda yaşanmasına tepki gösterdi. Sinan Aslan, “Allah hırsızlara vicdan merhamet versin. Ramazan ayında yapılacak iş mi bu? Daha önce de abdesthanedeki musluklar çalınmıştı. Buralara güvenlik kamerası takılmasını istiyoruz” dedi.