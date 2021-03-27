Altın işlemeli 2 bin 500 yıllık Tevrat kaçakçılığı
2 bin 500 yıllık İbranice Tevrat'ı satmaya çalışan 5 şüpheli jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Ceylan derisinden yapılan tarihi eserin değerinin 1 buçuk milyon lira olduğu öğrenildi.
TÜRKİYE 27.03.2021, 11:05
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde, Antalya'dan Samsun'a gelen ve 2 bin 500 yıllık İbranice Tevrat'ı satacakları öğrenilen 5 şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, kente giriş yapan şüphelilere ait aracı Canik ilçesinde durdurdu.
TARİHİ ESERE EL KONULDU
Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla arama kararı bulunan aracın bagajında piyasa değeri 1 buçuk milyon TL olan İbranice Tevrat ele geçirildi. Ceylan derisi üzerine altın işlemeli Tevrat'a jandarma ekiplerince el konuldu.
GÖZALTINA ALINDILAR
Konuyla ilgili, birbirleri ile irtibatta oldukları belirlenen S.İ.(44), T.T.(35), E.A.(51), M.Ş.(51) ve A.T.(53), 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet suçundan gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
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