Aman dikkat! Meteoroloji'den 28 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava tahminleri yayınladı. Müdürlük tarafından aktarılan tahminlerde 28 il için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. Yapılan uyarıda, kuvvetli yağış beklenen illerdeki vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı da dikkatli olması gerektiği belirtildi.

TÜRKİYE 23.05.2021, 09:45
Aman dikkat! Meteoroloji'den 28 il için kuvvetli yağış uyarısı

Türkiye'de sıcak havaların kendisini göstermesiyle birlikte montlarını gardıroplarına taşıyan vatandaşlar, şiddetli yağışların ardından yeniden montlarını sarılmıştı. İstanbul'da önceki gün etkisini gösteren şiddetli yağış, günlük hayatı zora sokmuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahminlerine ilişkin raporu yayınladı. Rapora göre ülkemiz genelinde yeniden yağışlı hava etkisini gösterecek.

YAĞIŞLAR GERİ DÖNÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı, Bartın, Karabük, Sinop, Kastamonu, Malatya ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Çorum, Amasya, Tokat ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İŞTE KUVVETLİ YAĞIŞIN ETKİLİ OLACAĞI 28 İL

Iğdır, Ağrı, Van, Kars, Ardahan, Artvin, Erzurum, Rize, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Trabzon, Giresun, Ordu, Tokat, Sivas, Samsun, Amasya, Sinop, Çorum, Yozgat, Kayseri, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı.

Meteoroloji tarafından yayınlanan raporda şu ifadelere yer verildi:

Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde toz taşınımı beklenmektedir.

Hava sıcaklığı ise iç kesimlerde kuzey, iç ve doğu bölgelerde hissedilir derecede azalırken, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de 2 ila 4 derece artacak.

Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji'den 6 bölgeye kuvvetli yağış uyarısı

SU BASKINLARINA KARŞI DİKKAT

Yağışların; Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum, Ordu, Giresun ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SURİYE'DEN TOZ GELİYOR

Suriye kaynaklı toz taşınımının Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Siirt ve Şırnak çevrelerinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 15°C, 25°C

Az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 23°C

Az bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 26°C

Az bulutlu

KOCAELİ 12°C, 26°C

Az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 30°C

Az bulutlu

MANİSA 13°C, 31°C

Az bulutlu

MUĞLA 10°C, 32°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın İç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 16°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C, 32°C

Az bulutlu

HATAY 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 8°C, 26°C

Az bulutlu

ANKARA 8°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 3°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 7°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 14°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 11°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AĞRI 9°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 12°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 18°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 10°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 15°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

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